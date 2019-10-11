Son dakika | MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Türkiye'nin Kuzey Suriye'de başlattığı askeri operasyonda üçüncü güne girildi, ordu birlikleri ve yerel unsurların ilerleyişi sürüyor. Barış Pınarı Harekâtı'nda karadan teröristlerin ilk önemli hattı kesildi, çok sayıda köy YPG'lilerden temizlendi.

23.14: MSB: Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu.

22.30: Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi



21.30: MSB: Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu.









20.10: Mardin Valiliği'nden, Nusaybin'deki havan saldırısıyla ilgili açıklama: 8 şehit, 35 yaralı

19.30: Tel Abyad ilçesinin Halave köyü teröristlerden kurtarıldı.

18.30: Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat Nehrinin doğusunda teröristlerle mücadele eden Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 2 savaşçı şehit oldu.

17.20 : Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Mehrabal köyü teröristlerden arındırıldı.

17.15 : Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'nda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Yazılı açıklama şöyle:

"Barış Pınarı Harekât bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

17.10 : Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı'da bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu söylüyor.

Kamışlı, terör örgütü YPG'nin kontrolü altında.

17.05 : Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

17.00 : Rasulayn'da yakalanan teröristlerin fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

16.20 : Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine Suriye tarafından teröristlerin attığı havan mermisi iki sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. Şimdiye kadar yaşamını yitiren sivillerin sayısı 9 oldu.

16.10 : Anadolu Ajansı: YPG'li teröristler, Tel Abyad’daki kiliseyi 'üs' olarak kullanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dini ve kültürel yapılara karşı hassasiyetini bilen teröristler, Mehmetçik'e kiliseden saldırı düzenliyor. YPG/PKK'lı teröristler, TSK’nın dokunulmaz ilan ettiği bölgelere Türk askerinin atış yapmasını sağlamak üzere provokasyonda bulunuyor. Mehmetçik ise harekatın gecikmesi pahasına hassasiyetini koruyup faaliyetlerine devam ediyor.

15.55 : Demirören Haber Ajansı: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra Dolmabahçe'den ayrıldı. Erdoğan'ın basına kapalı gerçekleşen kabulü, yaklaşık bir saat sürdü.





Stoltenberg gün içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi.

15.30 : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Akçakale'de kimin sivilleri hedef aldığını gördük, dünya bize cevap versin. Vuran havan toplarının başında kim vardı? Siviller konusunda kimse Türkiye'ye ders veremez. Kınama ve tehditleri artık duymazdan geliyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, kesmeye devam ederiz. Türkiye'yi baskılamaya karşı tavırlarını sürdürüyorlar, artık hiçbirisi umurumuzda değil' dedi.

Bakan Soylu, 500'e yakın sosyal medya hesabı hakkında harekat hakkında asılsız paylaşımları nedeniyle işlem yapıldığını, 121 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

15.20 : Rasulayn yakınlarındaki Tel Halef köyü teröristlerden temizlendi. Dakikalar sonra Asfar Neccar köyü de kurtarıldı.

Tel Halef, Rasulayn ve Tel Abyad yolu üzerinde bulunuyor. Köyün kurtarılmasıyla Rasulayn ve Tel Abyad arasındaki bağlantı kesildi.

Tel Halef köyünde örgüte ait sözde bayraklar indirildi.





Köyde ele geçirilen uçaksavar yüklü bir pikap.







15.10 : Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama:

"Türkiye, Suriye’de DEAŞ terör örgütüne karşı en fazla mücadele veren ve en ağır bedeli ödeyen ülkedir. DEAŞ terörüne karşı bir başka terör örgütüyle mücadele etme hatasını ısrarla sürdüren, PYD/YPG’nin DEAŞ’lı tutukluları çıkarları doğrultusunda serbest bırakmasına göz yuman ve kendi vatandaşı olan yabancı terörist savaşçıları dahi geri almaktan kaçınan ülkelerin, DEAŞ’a karşı mücadele konusunda ülkemize ders verme hakkı yoktur.

Türkiye için komşusu Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması esastır. PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren ülke ve çevrelerin bu hususta Türkiye’ye yönelik asılsız ithamları, Suriye’nin bölünmesini hedefleyen planlarının bozulmasından kaynaklanan bir tepkinin tezahürüdür."

14.40 : Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

14.40 : Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya saldıran YPG'li teröristler, güvenlik güçleri tarafından ateş altına alındı.

14.35 : Milli Savunma Bakanlığı: "Bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik’teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır."

14.30 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşüyor.

14.28 : Terör örgütü YPG'den gazetecilere ikinci saldırı düzenlendi. Özel hareket gazetecileri tahliye ediyor.

13.56: Anadolu Ajansı, gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabirinin hafif yaralandığını duyurdu.

13.35: Nusaybin'den CNN Türk canlı yayınına bağlanan DHA Temsilcisi Mücahit Yolcu, YPG'li teröristlerin gazetecilerin olduğu otele ateş ettiğini söyledi. Canlı yayınlanan görüntülerde Yolcu, "YPG gazetecileri hedef alıyor. Çok zor şartlar altında yayın yapıyoruz. Başımızı kaldırdığımız zaman buraya gerçekten mermilerin geldiğini söyleyebilirim. Burada cam parçasının kesmesiyle 2 gazeteci arkadaşımızın yaralandığını söyleyebilirim" dedi.

12.35 : Anadolu Ajansı: Kuzey Suriye'de işgal ettiği bölgelerde daha önce 'seferberlik' ilan eden terör örgütü YPG/PKK, harekatın başlamasıyla zorla silah altına alma uygulamasının kapsamını büyütüyor. Teröristler, silah alma uygulamasındaki yaş sınırını genişleterek 39'dan 44'e çıkardı.

12.35 : Demirören Haber Ajansı: Rasulayn'a bağlı Kişto köyünde terör örgütü mensupları silahlarını bırakarak kaçtı.

12.35 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."

12.25 : İhlas Haber Ajansı: Rasulayn kırsalında üç teröristin daha yakalanmasıyla ele geçirilen ve teslim olan terörist sayısı 11'e yükseldi.





11.55 : İstanbul'da konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:

"Türkiye bizim ittifakımızın çok güçlü bir üyesi. Türkiye, çok zor bir bölgenin sınırında bulunuyor. NATO ittifakındaki hiçbir ülke, Türkiye kadar Ortadoğu'dan kaynaklanan şiddete maruz kalmadı. Şu anda devam eden harekatla ilgili endişelirimi paylaştım, gerilimin artırılmamasını hatırlattım. Bizim ortak bir düşmanımız var burada: DEAŞ. Teröristlerin kaçmamasına müsaade edilmemeli. S-400'ler uyumsuzluk ortaya çıkarabilir. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak görevimiz"

11.30 : Anadolu Ajansı: Harekatta Türk birliklerini destekleyen Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) dört savaşçı şehit oldu. Tel Abyad'a bağlı Dedat'ta gerçekleşen pusudaki saldırının, askeri muhalif kılığına giren bir teröristler tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Çok sayıda sivili alıkoyan YPG/PKK'lı teröristler, köyde bu şekilde gizlendi.

SMO savaşçılarının köye girmesiyle bölge halkının bir kısmı YPG'li teröristlerin bölgeden çekildiğini aktardı. Bunun üzerine, köyde gizlenen teröristler arama-tarama çalışması yapan SMO savaşçılarını pusuya düşürdü.

Çatışmalar sonucu dört savaşçı şehit oldu, üç savaşçı yaralandı. Olayın ardından askeri muhalifler köyden çekildi.

Daha sonra muhalifler yeniden gelerek, köyü teröristlerden kurtardı.

Dedat köyü, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan 11 köy içerisinde yer alıyor.

10.10 : Anadolu Ajansı: Obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'daki terör mevzilerinden yer yer duman yükseliyor. Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Sınır hattına gönderilen tankların sevkiyatı da sürüyor.

10.40 : Türkiye Ermeni Patrikliği: "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz. Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz."

10.15 : Yerel kaynaklar, Tel Abyad'a bağlı Dimo ve Tel Tuban köylerinin YPG'li teröristlerden temizlendiğini duyurdu. Tel Abyad çevresindeki son harita...

09.40 : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüyor. NATO yöneticisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmesi bekleniyor.

09.30 : Fırat Kalkanı Harekâtı'yla teröristlerden kurtarılan Azez'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan beş asker, Kilis'e getirildi. Demirören Haber Ajansı, havanın YPG/PKK kontrolündeki Tel Rıfat'tan ateşlendiğini aktarıyor.

8.48: Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor. Teröristler SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.



08.33: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.



08.12: Resulayn'a yoğun top atışı yapıldığı bilgisi geliyor.

08.00 : Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren Suriye Milli Ordusu üyeleri, Rasulayn'da bir terör komutanını yakaladı.







07.00: Milli Savunma Bakanlığı: "Gece boyunca icra edilen harekatlar neticesi 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi."

06.55: Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekâtı'nda tüm gelişmeleri gün boyunca canlı blogla aktarıyor olacağız.