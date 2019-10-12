Son dakika... MSB son durumu açıkladı: İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı askeri operasyonda dördüncü güne girildi. Ordu birlikleri ve yerel unsurların ilerleyişi sürüyor. Barış Pınarı Harekâtı'ndan dakika dakika gelişmeler...



20.40: Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

19.46: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da' paylaşımı yaptı.





19. 21: Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 oldu.

17.41: Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu. Kentteki çatışma sesleri Akçakale'den duyuluyor.



16.30: Reuters haber ajansı, Nusaybin'in karşısındaki Suriye kenti Kamışlı'da devriye gezen Amerikan birliklerinin fotoğraflarını servis etti.

Demirören Haber Ajansı ise, Kamışlı ilçesindeki havaalanına inen kargo uçağının görüntülendiğini bildiriyor. Havaalanına inen uçağın hangi ülkeye ait olduğu ve ne taşıdığı ise belirlenemedi.

9 Ekim'de başlayan harekatta YPG'li teröristler Kamışlı'dan Nusaybin'e yüzlerce havan mermisi attı ve 11 sivil hayatını kaybetti.

14.25: Demirören Haber Ajansı: Şanlıurfa Suruç'un karşısındaki Ayn El Arab üzerinde helikopter hareketliliği var. Öğleden sonra hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen iki helikopterin, terör örgütünün kontrolündeki ilçe üzerinde uçuş yaptığı görüldü. Bir süre havada tur atan helikopterler, bölgenin iç kesimlerine doğru uçarak gözden kayboldu.

13.45 : Barış Pınarı Harekâtı'nda şimdiye kadar kontrol altına alınan yerler.

13.25: Demirören Haber Ajansı: Rasulayn'ın teröristlerden kurtarılmasından dakikalar önce Ceylanpınar'a üç havan mermisi atıldı. Mermiler, Ceylanpınar Devlet Hastanesi bahçesi ile jandarma karakolu yakınlarına düştü.

13.15: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin ilçesinde YPG'li teröristlerce havan ve roket saldırılarının yapıldığı yere geldi. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, dün ve önceki gün hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu. İlçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Bakan Soylu, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğu vatandaşlara "Sabırlı olacağız" dedi. Kamışlı'dan Mardin'e 300'e yakın havan mermisinin atıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Teröre coğrafyımızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

12.15 : Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.

İlçe merkezinden ilk fotoğraflar geçiliyor.

11.30 : Yerel kaynaklar, Tel Abyad çevresindeki Deba ve Dedat köylerinin kurtarıldığını aktarıyor.

11.25 : Rasulayn'ın kıyısındaki Sanayi Mahallesi YPG'li teröristlerden temizlendi.

10.25 : Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan mermisi düştü. Şanlıurfa'ya bağlı Akçakale, teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad'ın hemen karşısında yer alıyor.

CNN Türk, ilçe merkezine düşen beş havan mermisinden birinin patladığını ve kimsenin yaralanmadığını bildiriyor.

YPG'li teröristler, dün de Kamışlı'nın karşısında yer alan Nusaybin'de gazetecilere saldırı düzenlemişti.

10.20 : Obüs atışlarıyla vurulan Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Rasulayn'daki terör mevzilerinden yer yer duman yükseliyor. Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.







10.05: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir."

09:50 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek harekattaki son durumu sahada inceledi. Bakan Akar, "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı'nı vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" dedi.





09.25: Anadolu Ajansı: Harekata destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO) savaşçıları, Münbiç ve Kamışlı'yı birbirine bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaştı. M4, harekatın en stratejik hedeflerinden birisiydi.

Yol, Suriye'nin kuzeybatısından kuzeydoğusuna kadar uzanıp Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanıyor.

Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta.

08.43: Terör örgütü YPG/PKK üyeleri Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

08.32: Teröristlerin Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

08.30: Canlı yayında bombardıman anları görüntülendi. Rasulayn'daki terör hedefleri yerle bir edildi.

08.00: Harekatın dördüncü gününde terör mevzileri nokta atışlarıyla vuruluyor

07.14: Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından etkisiz hale getirilen terörist sayısını güncelledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı" ifadelerine yer verildi.