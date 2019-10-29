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29.10.2019 - 22:25 | | AA

Son dakika | MSB'den flaş açıklama: 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Rasulayn'ın güneydoğusunda "rejim unsuru olduğunu" iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi.

Son dakika | MSB'den flaş açıklama: 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir."

Edremit Körfezi'nin "antik" fotoğrafını çekiyorlarBalıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde, Kazdağları ile Madra Dağı arasında kalan Edremit Körfezi'nin antik dönemlerdeki haritasının çıkarılması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.
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