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29.09.2019 - 18:47 | | AA

Son dakika | MSB'den flaş açıklama: Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

Milli Savunma Bakanlığından, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vurulduğunu açıkladı.

Son dakika | MSB'den flaş açıklama: Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28 Eylül'de milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA'nın, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal ettiği belirtildi.

Son dakika | MSBden flaş açıklama: Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

Açıklamada, "Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu." ifadesi yer aldı.

Evinde başından vurulan Tuğçe hayatını kaybettiİzmir'in Buca ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş bulunan Tuğçe B., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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