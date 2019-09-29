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29.09.2019 - 11:04 | | DHA

Son dakika... Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.50'de, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinin 89,03 kilometre açığındaki depremin 15,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 

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