Son dakika... Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

İnce adına avukat Mustafa Kemal Çiçek tarafından Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davanın dilekçesinde, bazı mahfillerde hazırlanan, tümüyle hayal ürünü mesnetsiz bir kumpasın hayata geçirildiği kaydedildi.

Turan ve Atilla'nın, kumpas niteliğindeki eylemleri ile 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 15 milyon oy almış, halk tarafından sevilen ve sayılan İnce'yi açıkça hedef aldığı ifade edilen dilekçede, dava konusu yalan haberin haksız ve hukuk kurallarına aykırı olduğunun altı çizildi.

Davalıların yalnızca karalamayı yeğleyip, ithamlarını hiçbir şekilde tevsik ve ispat etme gereği duymadığı belirtilen dilekçede, "Bunu da 'gazetecilik gereği haber kaynağımı açıklayamam' bahanesi altına saklamışlardır. Çamur at izi kalsın mantığı ile hareket edilerek, haber kisvesi altında ileri sürülen bu iddialar külliyen yalandır, iftiradır. Dava konusu yalan haberde kullanılan ifadeler hem kişilik haklarına, değer yargılarına saldırı olup hem de suç isnadıdır." ifadeleri yer aldı.

Tüm toplumun tepkisini çeken bu yalan haber ile davalıların, İnce'nin kişilik haklarını ağır bir biçimde ihlal ettiği vurgulanan dilekçede, Rahmi Turan'dan 5 kuruş, diğer davalı Talat Atilla'dan ise 3 kuruş manevi tazminat talep edildi.

Dilekçede, davalıların, İnce'ye yönelik saldırısının Borçlar Kanunu gereğince kınanması ve bunun yayımlanması da istendi.

SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNDU

İnce, ayrıca söz konusu olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Rahmi Turan ve Talat Atilla'nın görevlerini kötüye kullanarak "iftira ve hakaret" suçlarını işlediği kaydedilerek, şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak kamu davasının açılması, yargılama sonucunda şüphelilerin cezalandırılması talep edildi.

RAHMİ TURAN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Rahmi Turan, bugünkü köşesinde "Özür diliyorum" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Haber kaynağı olan 20 yıllık gazeteci arkadaşına güvenerek kulis bilgisi niteliğinde yazdığı yorum/haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiği için son derece üzgün olduğunun altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den ve sevgili okurlarımdan özür diliyorum. Bunu bir 'trafik kazası' gibi kabul etmek gerekiyor. Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu. Yorum/haberde adı geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Külliye'de bir CHP'li ile görüştüğüm külliyen yalan' diye kesin konuştu. Muharrem İnce, 'ispat edilirse kendisini Taksim'de yakacağını' söyleyerek 'Bu, genel merkezin içindeki bir çetenin işidir' dedi. CHP ve çete, birbirine taban tabana zıt iki sözcük. Bu durumda, parti merkezi bir 'araştırma komisyonu' kurarak konuyu mutlaka aydınlığa çıkartmalıdır."