Son dakika | O ilimizde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼ ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Sivrice ilÃ§esi olarak belirlediÄŸi 3.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem,Â saat 19.34'te meydana geldi.Â SarsÄ±ntÄ±, yerin 10.78Â kilometre derinliÄŸinde meydana geldi.

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ de depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 3.9 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

MUÄžLA SALLANDI

MuÄŸla'nÄ±nÂ Dalaman ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda, Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 3.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼ MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinin 19.19 kilometre aÃ§Ä±ÄŸÄ± olarak saptadÄ±ÄŸÄ± 3.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem, saat 19.13'te meydana geldi.

SarsÄ±ntÄ±, yerin 11.27 kilometre derinliÄŸinde meydana geldi.

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