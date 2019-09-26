26.09.2019 - 14:12 |
Son dakika! Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da büyük deprem
İstanbul'da son dakika büyük bir deprem meydana geldi. Son birkaç gündür sallanan İstanbul'da bu sefer depremin büyüklüğü 5.8'di. Bu korkunç depremin ardından yoğun bir şekilde "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu sorulmaya başlandı.
İstanbul'da saat 13.59 sıralarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkezüssü yine Marmara açıklarıydı. Paniğe neden olan deprem sonrası "Okullar yarın tatil mi?" sorusu yoğun bir şekilde aratıldı.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.
İstanbullular'ı korkutan depremGeçen salı günü Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş İstanbul halkı büyük panik yaşamıştı. Korku yaratan deprem sonrası artçı sarsıntılar dün ve bugün de devam etti. Bugün son olarak Marmara Denizi'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.