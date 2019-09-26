Son dakika! Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da büyük deprem

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkezüssü yine Marmara açıklarıydı. Paniğe neden olan deprem sonrası "Okullar yarın tatil mi?" sorusu yoğun bir şekilde aratıldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.