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16.12.2019 - 12:15 | | ELİF ALTIN / İSTANBUL, DHA

Son dakika... Ölü bulunan İngiliz ajan soruşturmasında flaş gelişme!

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunmuştu. TRT Haber'in haberine göre İngiliz ajanın ölümüyle ilgili Adli Tıp raporunda düşerek öldüğü belirtildi.

Son dakika... Ölü bulunan İngiliz ajan soruşturmasında flaş gelişme!

Adli Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili raporunu tamamladı.

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'nun 4 sayfalık raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından gelen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Bu arada James Gustaf Edward Le Mesurier'in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşinin ise yurtdışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.

 

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