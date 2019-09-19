Örgüte ağır darbe! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
İKNA EDİLEN PKK'LI TESLİM OLDU
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı ve ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.