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10.08.2019 - 10:48| AA

Son dakika... Örgüte ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki  Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, 6 PKK'lı teröristin  daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Örgüte ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile  koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine hava  harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatlarında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale  getirildiği kaydedildi.

 

 

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