Son dakika... ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2020 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 18 Kasım 2019 günü saat 10.50’den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir. Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" denildi.

YKS'NİN TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.