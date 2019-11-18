18.11.2019 - 10:53 |
Son dakika... ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2020 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 18 Kasım 2019 günü saat 10.50’den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir. Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" denildi.
YKS'NİN TARİHİ BELLİ OLDU
Öte yandan, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Ünlü Rus aktörün, kızını ellerinden bağladığı görüntüler tepki çektiRus aktör Aleksey Panin, kızını ellerinden mutfaktaki peteğin borusuna bağladı ve bu anlar evdeki üçüncü bir kişi tarafından kayda alındı. Aktörün bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla birlikte, aktörün kızına olan davranışı tepki çekti.