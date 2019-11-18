MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı
18.11.2019 - 10:53 |

Son dakika... ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Son dakika... ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2020 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 18 Kasım 2019 günü saat 10.50’den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir. Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" denildi.

YKS'NİN TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Ünlü Rus aktörün, kızını ellerinden bağladığı görüntüler tepki çektiRus aktör Aleksey Panin, kızını ellerinden mutfaktaki peteğin borusuna bağladı ve bu anlar evdeki üçüncü bir kişi tarafından kayda alındı. Aktörün bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla birlikte, aktörün kızına olan davranışı tepki çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan duyurdu! Musul ve Basra başkonsoloslukları yeniden açılıyor

Son dakika... Bakan duyurdu! Musul ve Basra başkonsoloslukları yeniden açılıyor

Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

Sıradaki Haber