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31.08.2019 - 13:04| DHA

Son dakika... Pençe-3 Harekatı'nda hain tuzak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pence-3 Harekâtı kapsamında, muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

Son dakika... Pençe-3 Harekatı'nda hain tuzak imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda; 1 adet doçka mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu EYP, tespit edilerek yerinde imha edildi" denildi.

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