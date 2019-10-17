Son dakika... Pence açıkladı: Türkiye ile ABD ateşkes için anlaştı

Beştepe'de ABD heyeti ile yapılan toplantı toplamda 4 saat 20 dakika sürdü.





ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD ve Türkiye anlaştı

- Başkan Trump'ın liderliği ve Erdoğan ile güçlü ilişkiler sayesinde Türkiye, Suriye'de ateşkes için anlaşmıştır.

- Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir. Barışçıl bir şekilde çözüm için uluslararası adımlar atılması için anlaşılmıştır. ABD Türkiye ile birlikte çalışacaktır.









- ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.



- (120 saatlik süre içinde) ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak.



- Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde (YPG'nin) çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda.



- Türkiye'ye yeni yaptırımlar yok. Var olan yaptırımlar geri çekilecek.



- Başkan açık bir şekilde söyledi. Bölgede askeri olarak var olmayacak. Ama insani olarak destek olmayı sürdürecek.



- Bu bölgede tampon bölgesi oluşturulacak. Bu Türkiye'nin de yararına olacaktır.

- YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi



- Bugünkü ateşkes, Trump ve Erdoğan'ın ilişkisinin gücünü göstermektedir. Dostlar arasında fikir ayrılığı olabilir. Bu durum bir anlaşmaya varmamızı mümkün kıldı. Barışçıl ve istikrarlı bir güvenli bölge kurulmasına ön ayak oldu.



19.54: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat 40 dakika sürdü.

Heyetler arası görüşmede, Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hazır bulundu.

ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield yer aldı.

17.20 : Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki baş başa görüşme sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti. Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum" dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim" karşılığını verdi.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.







16.40 : Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ’la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."

15.40 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi. Kabul, basına kapalı devam ediyor.

15.10 : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyeti kabul etti. Toplantıda, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı, Barış Pınarı Harekatı, İdlib ve Münbiç gündemi özelinde stratejik konular görüşüldü.

15.00 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa, buna karşı çıkmayız."



14.10 : Güvenlik kaynaklarınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 40'tan fazla teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi. DHA'nın haberine göre, ayrıca Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi. Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, 'DEAŞ geri döndü' algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.





13.40 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun uçağı hava alanına indi. Pence, ABD Başkan Yardımcısı olarak ilk kez Türkiye'ye geldi. ABD yöneticileri, Başkan Erdoğan ile karşılıklı toplantıya katılacak. Toplantıda Pence, bölgedeki son durum ve sorunların çözümüne ilişkin konuşacak. Pence, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye’ye olan yaptırım kararının devam edeceğini yineleyecek.





13.15 : Demirören Haber Ajansı: Rasulayn’a yakın bölgede terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan bir köydeki siviller, teröristlerin sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları 'canlı kalkan' olarak kullandıklarını söyledi. Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından paylaşılan görüntülerde "Sizi kim kurtardı?" sorusuna bir genç, "Suriye Milli Ordusu" cevabını veriyor. "YPG/PKK size nasıl davrandı?" sorusuna ise, Suriyeliler, "Çok kötü. Eşyalarımızı çalıyorlar, boş evlerde bırakıyorlar. Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanıyor. Köylüler "Canlı kalkan mı yapıyorlar" sorusuna ise "Evet" yanıtını veriyor.





12.45 : Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren Suriye Milli Ordusu, M4 yolunda teröristlerden kurtardığı Aliye silolarının içinden fotoğraflar paylaştı. Silonun içinde kasa kasa Amerikan silahı göze çarpıyor.

Rasulayn'ın güneyinde ortaya çıkarılan YPG'li teröristlerin en büyük silah deposunda ele geçriilenlerden bazıları şöyle:100'den fazla uzun menzilli roket, antitank füzeleri, havan mermileri, Doçka mermileri, sandıklar içerisinde binlerce uçak savar mermisi, 300 adet mayın tarama cihazı.















12.30 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek."

12.25 : Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından 'BarışPınarıHarekatı' etiketiyle bir video 'Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!' notu ile paylaşıldı. Görüntüde, harekâtın ardından terörden arındırılan Tel Abyad'da, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilenmesi, yaptığı yardımlar ve Suriyeli bir çocuğun asker selamında bulunması yer aldı.

12.00 : Suriye Mili Ordusu (SMO) Barış Pınarı harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda toplam 64 askerini şehit verdi.

11.00 : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır.

Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz."

10.30 : Reuters haber ajansı, Tel Abyad'da terör örgütü DEAŞ'ın bayrağının üstüne yazılmış terör örgütü YPG isminin fotoğrafını servis etti.





10.20 : Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altında. Obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.





10.00 : Demirören Haber Ajansı: Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinin ardından sınır komşusu Akçakale'de sessizlik hakim. Roket ve havan atışlarının son bulmasının ardından ilçe sakinleri eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.





Tel Abyad'ın batı ve güney hatlarında ise ilerleyiş sürüyor. Her iki hatta çok sayıda köy ele geçirildi. İlçe çevresinde çok sayıda tünel ve mühimmat bulundu.





Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalındaki köylerinden ayrılmak zorunda kalan sivillerin evlerine dönüşü de sürüyor.





08.00 : MSB: Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu.