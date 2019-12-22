BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nde Ã§Ã¶zÃ¼lme devam ediyor.Â PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 3 terÃ¶rist, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu, 1 terÃ¶rist ise Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§arak, ÅžÄ±rnak'ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.Â TerÃ¶rle, mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kÄ±rÄ±lmalar yaÅŸayan, moral ve motivasyon kaybÄ± her geÃ§en gÃ¼n artan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nde Ã§Ã¶zÃ¼lme hÄ±zlandÄ±. Operasyonlara bir de ailelerin desteÄŸi ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ikna Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da eklenince Ã¶rgÃ¼tten teslim olmalar son yÄ±llarÄ±n en Ã¼st seviyesine Ã§Ä±ktÄ±.Â Bu kapsamda bugÃ¼n, PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mensup 3 terÃ¶rist, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ikna Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu, 1 terÃ¶rist ise Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§arak ÅžÄ±rnak'ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olmuÅŸtur." denildi.Â

260 TERÃ–RÄ°ST TESLÄ°M OLDU

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca ikna yolu ile sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalardaÂ Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde belirtilerek, "BÃ¶ylelikle bugÃ¼n ikna yoluyla teslim olan terÃ¶ristlerle birlikte 2019 yÄ±lÄ±nda, ikna yoluyla teslim olan bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu sayÄ±sÄ± 260 olmuÅŸtur.Â Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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