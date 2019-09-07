Son dakika... Polisten büyük operasyon! İnfaz emirlerini veriyordu...

Rakka’da “KADI” olarak görev yaptığı saptanan ve terör örgütü DEAŞ adına istihbarat faaliyetler yürüttüğü değerlendirilen şüpheli tutuklandı.

Operasyona ilişkin İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Emniyet Müdülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce:

DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt içerisinde farklı kod adları kullanıldığı, üzerinde başkasına ait Suriye kimliği bulundurduğu, geçmiş dönemlerde örgüt yapılanmasında Suriye/Rakka'da "Kadı" olarak görev yaptığı, örgüt adına istihbarat faaliyetleri yürütüyor olabileceği, şahsa bağlı faaliyet yürüten Arap ve Dağıstan kökenli kişiler bulunan, örgüt içerisinde çok sayıda şansın infaz kararını verdiği ve bir kısmını infaz etmiş olabileceği yönünde bilgiler edinilen M.E.B. isimli şahsın ülkemize kaçak yollarla girdiği ve ilimizde olduğu tespit edilmiş, 03.09.2019 günü yapılan operasyonda şahıs herhangi bir sansasyonel eylem içerisinde girmeden yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan üst aramasında örgütsel dökümanlar ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs 06.09.2019 günü sevk edildiği makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir.