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04.10.2019 - 09:28 |

Son dakika! Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±! Suriye'de 3 fakülte kurulacak

Gaziantep Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± olarak Suriye'de 3 fakÃ¼lte kurulacak. Karar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Son dakika! Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±! Suriye'de 3 fakülte kurulacak

Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan karar:

Karar SayÄ±sÄ±: 1616 Gaziantep Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± olarak Suriye'de iktisadi ve Idari Bilimler FakÃ¼ltesi (EI-Bab), islami ilimler FakÃ¼ltesi (Azez) ve Egitim FakÃ¼ltesi (Afrin) kurulmasÄ±na, 2809 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurumlan TeÅŸkilatÄ± Kanununun ek 30 uncu ve 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanununun ek 39 uncu maddeleri gereÄŸince karar verilmiÅŸtir.

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Son dakika Resmi Gazetede yayÄ±mlandÄ± Suriyede 3 fakÃ¼lte kurulacak

    KadÄ±n sürücü fren yerine gaza basÄ±nca takla attÄ±BaÅŸakÅŸehirâ€™de alÄ±ÅŸveriÅŸ için AVMâ€™ye gelen bir kadÄ±n sürücü, otopark giriÅŸinde fren yerine gaza basÄ±nca kaldÄ±rÄ±ma vurarak takla attÄ±. YaÅŸanan o anlar ise güvenlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye kaydedildi.
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