Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan karar:

Karar SayÄ±sÄ±: 1616 Gaziantep Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± olarak Suriye'de iktisadi ve Idari Bilimler FakÃ¼ltesi (EI-Bab), islami ilimler FakÃ¼ltesi (Azez) ve Egitim FakÃ¼ltesi (Afrin) kurulmasÄ±na, 2809 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurumlan TeÅŸkilatÄ± Kanununun ek 30 uncu ve 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanununun ek 39 uncu maddeleri gereÄŸince karar verilmiÅŸtir.

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