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01.09.2019 - 23:40| AA

Son dakika | Rize'de kaybolan 6 kişiye ulaşıldı

Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişiye, 40 saat sonra ulaşıldı.

Son dakika | Rize'de kaybolan 6 kişiye ulaşıldı

Rize Valisi Kemal Çeber, gruba ulaşıldığını belirterek "Kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişiye AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılmış olup, 6 vatandaşımızın da sağlık durumları iyidir" dedi. Kayıp 6 kişi arama kurtarma ekiplerince Handüzü Yaylası'na getiriliyor.

Son dakika | Rizede kaybolan 6 kişiye ulaşıldı

Rize'de kaybolan 6 kişiye ulaşıldıRize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişiye, 40 saat sonra ulaşıldı.
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