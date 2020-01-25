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25.01.2020 - 16:19 | | AA

Son dakika: RTÜK inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Elazığ depremiyle ilgili radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için inceleme başlatıldığını açıkladı.

Son dakika: RTÜK inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Elazığ depremiyle ilgili radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam ülkemizi derinden sarsan Elazığ merkezli deprem sonrası bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların toplumu provoke etme amaçlı ve yanlış yönlendirme amacı güden yayınları incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda uzmanlar tarafından yazılan ve ilgili kuruluşlara ağır idari yaptırım öneren raporlar kurula sunuldu" denildi.

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