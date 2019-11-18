MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamaya ilişkin MSB'den açıklama
18.11.2019 - 11:13 |

Son dakika... Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamaya ilişkin MSB'den açıklama

MSB, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığını açıkladı.

Son dakika... Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamaya ilişkin MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendiRize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

Sıradaki Haber