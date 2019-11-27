Son dakika... 'Sarallar' suç örgütüne operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince İstanbul merkez olmak üzere 3 ilde bu sabaha karşı operasyon düzenledi. Başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan Saral ve adamları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Gözaltına alınma gerekçeleri arasında yaralama, tehdit ve haraç alma gibi suçlamaların bulunduğu öğrenildi.

Bir başka organize suç örgütü olan başını Sedat Şahin'in çektiği Şahinler çetesiyle 15 yıl önce başlayan ve çok sayıda insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan çete savaşlarıyla kamuoyunun gündemine gelen çete elebaşı Burhanettin Saral, 4 yıl önce yine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece şartlı tahliye edilmişti.

Suç olaylarında kullanılan 8 silah ve çok sayıda mermiyle gözaltına alınan çeteye yönelik operasyon devam ediyor.