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07.08.2019 - 17:31| DHA

Son dakika... Sefaköy'de atık deposunda yangın

KÜÇÜKÇEKMECE'de atık malzemelerin toplandığı depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülene yangında bir kamyon kullanılamaz hale geldi.

Son dakika... Sefaköy'de atık deposunda yangın

Yangın, Sefaköy Şehit Erol Olçok Caddesi üzerinde bulunan Bahçelievler Belediyesi'ne ait atık malzemeleri depolama merkezinde saat 17.30 sıralarında çıktı. Görevlilerin dumanları fark etmesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken yangında ölen veya yaralanan olmadı. Yangında belediyeye ait olan bir kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi. Depoda bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri daha sonra alandan ayrıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

 

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