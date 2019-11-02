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02.11.2019 - 16:31 | | AA

Son dakika! Şehir hatlarında seferler iptal edildi

Şehir Hatları, "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz saat 16.00 itibariyle iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Son dakika! Şehir hatlarında seferler iptal edildi

Şehir Hatları, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı nedeniyle boğaz trafiğinin kapatıldığını ve tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Şehir Hatlarının Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16.00 itibarıyla iptal edilmiştir" denildi.

 

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