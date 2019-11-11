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11.11.2019 - 13:07 | | AA

Son dakika... Şerif Bek hakkında karar çıktı

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Şerif  Bek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına  çarptırıldı.

Son dakika... Şerif Bek hakkında karar çıktı

Bek'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına  devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince,  Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Bek ile avukatı  katıldı.

ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün stratejisi, amaçları, faaliyetleri  doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Bek, esas hakkındaki savunmasında  suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını öne süren Bek, aleyhindeki tanık beyanlarının  gerçeği yansıtmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Sanık Bek ile avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya  ara verildi.

KARAR

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar,  heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Şerif Bek'e "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK)  314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren  mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 10 yıla  indiren mahkeme heyeti, Bek'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca olağanüstü hal kapsamındaki Kanun Hükmünde  Kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen Bek'in cezasını dikkate alarak, sanığın  Askeri Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Silahlı Kuvvetlerden  çıkarılmasına, ilişiğinin kesilmesine, tekrar Silahlı Kuvvetlere kabul  edilmemesine de karar verdi.

Bu kararla, yüksek yargı üyesi olan askerlerle ilgili ilk mahkumiyet  kararına hükmedilmiş oldu.

Karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi halinde  istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

 

 

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