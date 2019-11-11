Son dakika... Şerif Bek hakkında karar çıktı

Bek'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Bek ile avukatı katıldı.

ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün stratejisi, amaçları, faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Bek, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını öne süren Bek, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Sanık Bek ile avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

KARAR

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Şerif Bek'e "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 10 yıla indiren mahkeme heyeti, Bek'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca olağanüstü hal kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen Bek'in cezasını dikkate alarak, sanığın Askeri Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmasına, ilişiğinin kesilmesine, tekrar Silahlı Kuvvetlere kabul edilmemesine de karar verdi.

Bu kararla, yüksek yargı üyesi olan askerlerle ilgili ilk mahkumiyet kararına hükmedilmiş oldu.

Karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi halinde istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.