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24.09.2019 - 11:19 |

Son dakika... Silivri Belediye Başkanı'ndan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.

Son dakika... Silivri Belediye Başkanı'ndan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

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