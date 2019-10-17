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17.10.2019 - 08:15 | | AA

Son dakika: Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika: Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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