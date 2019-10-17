17.10.2019 - 08:15 | | AA
Son dakika: Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.