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08.11.2019 - 13:12 | | DHA

Son dakika... Sivas'ta korkutan yangın! Ekipler bölgede...

Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Son dakika... Sivas'ta korkutan yangın! Ekipler bölgede...

Saat 12.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Yangını gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

 

 

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