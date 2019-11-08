Son dakika... Sivas'ta korkutan yangın! Ekipler bölgede...

Saat 12.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Yangını gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.