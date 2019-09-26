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26.09.2019 - 15:47 |

Son dakika... Son depremler listesi: 5.8'den sonra artçılar devam ediyor

İstanbul 24 Eylül'den bu yana sallanıyor. Geçen salı günü yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçlar yaşanmıştı. Bugün İstanbul 5.8 büyüklüğünde sallandı ve depremin uzunluğu ise ayrı bir korku yarattı. Şimdi vatandaşlar anbean son depremler listesini kontrol etmek istiyor. İşte ayrıntılar...

İstanbullular yıllardır "büyük İstanbul depremi"nin korkusunu yaşarken son 2 gündür halk diken üstünde... İlk olarak 24 Eylül'de Marmara Denizi'ndeki 4.5 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bugün depremin şiddeti daha da arttı ve saat 13.59'da 5.8'lik deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken halk çareyi kendini dışarı atmakta buldu.

Korkutan depremde can kaybı olmazken çeşitli ilçelerde bina hasarları yaşandı. AFAD hasarlı binalara girmeyin uyarısında bulundu. Tedirgin eden deprem sonrası artçı sarsıntılar sık sık yaşanıyor. Vatandaş ise son depremler listesini yoğun bir şekilde görmek istiyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika... Son depremler listesi: 5.8den sonra artçılar devam ediyor

 

 

 

Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kurulduSilivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kuruldu. Hastanenin yanına tedbir amacıyla ambulans helikopter indi.
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