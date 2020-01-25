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25.01.2020 - 14:28 | | AA

Son dakika... Sosyal medyada provokatif paylaşımlar için soruşturma!

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Sosyal medyada provokatif paylaşımlar için soruşturma!

Gelen son dakika haberine göre, Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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