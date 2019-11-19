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19.11.2019 - 11:19 |

Son dakika... Suikast timini yöneten binbaşının cezası belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında son dakika gelişmesi yaşandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında suikast ekibini komuta ettiği belirlenen eski binbaşı Şükrü Seymen hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Son dakika... Suikast timini yöneten binbaşının cezası belli oldu

Ayrıntılar birazdan...

Halk otobüsü dehşeti kameradaBeşiktaş’ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme’de yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
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