Son dakika... Suriye'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin El Bab kentinde, öğle saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Garaja bırakılan araç, uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada, aralarında çocukların da olduğu 18 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. Patlamada, bölgedeki bazı iş yerleri yıkıldı, çok sayıda araç da hasar gördü. Saldırının ardından bölgeye gelen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralıları ambulanslarla sağlık kuruluşlarına kaldırdı.

Saldırıyı PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği üzerinde durulurken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı, kentte önlemlerini artırdı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinde El Bab otogarında bombalı araç patlatan terör örgütü 10 masum sivili katletti, 15’den fazla kişiyi de yaraladı."

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan terör örgütü YPG/PKK, El Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.