27.09.2019 - 13:24 | | AA
Son dakika: Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında beşinci uçuş görevinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu.