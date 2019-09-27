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27.09.2019 - 13:24 | | AA

Son dakika: Suriye hava sahasında uçuş icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında beşinci uçuş görevinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Son dakika: Suriye hava sahasında uçuş icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu.

 

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