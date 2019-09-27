Son dakika: Suriye hava sahasında uçuş icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu.