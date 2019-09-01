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01.09.2019 - 14:03| DHA, AA

Son dakika... Teknede korkutan yangın!

Muğla'nın Marmaris ilçesi Keçi adası açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik özel teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika... Teknede korkutan yangın!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir yatta yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Marmaris Körfezi'ndeki Keçiadası mevkisinde bir yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede yatın tamamını sardı.

Yangına ilk müdahaleyi Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Sualtı ekipleri ile Marmaris Deniz Polisi birlikte yapıyor.

Konyaaltı Sahili için 'çekilme' uyarısıANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı ve ilk etabını 2019 yılının ocak ayında hayata geçirdiği Boğaçayı'nda son dönem meydana gelen yosunlaşma, görüntü kirliliği yarattı. Proje kapsamında yıllık 34 santimetre rüsubat (tortu-çökelti) öngörülürken, 6 ayda deredeki rüsubat birikintisi 150 santimetreyi aşınca taşkın riskinin yanı sıra Konyaaltı Sahili'nin bir bölümünün çekilme (kıyı erozyonu) sonucu yok olma riski ortaya çıktı
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