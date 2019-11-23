Son dakika! Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı!

Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 26 kişinin ise yaralandığı öğrenilmişti.

Patlama sonrası olay yerine Türkiye'den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakele Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından sınır her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi ile düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Olay yerindeki yaralılar ise Tel Abyad ve Akçakale'deki hastanelere getirilmeye devam ediyor.

EKMEK SIRASINDAKİ SİVİLLER HEDEF ALINDI

Öte yandan saldırının Tel Abyad ilçe merkezinde ekmek almak için fırın önünde sıra bekleyen sivillere yönelik yapıldığı belirlendi. Fırından ekmek almak için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin sıra beklediği ve bu sırada bomba yüklü bir otomobilin infilak ettirildiği öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "DEAŞ’tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’den fazla kişi de yaralandı." ifadeleri yer aldı.