Son dakika... Tel Abyad’da bombalı saldırı! 13 ölü, 20 yaralı

Tel Abyad kent merkezinde bulunan pazar yerinde öğleden sonra PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 13 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.



'TÜM ÜLKELERİ TERÖR ÖRGÜTÜNE TAVIR ALMAYA DAVET EDİYORUZ'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK / YPG’li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır.

Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

KALIN: YPG KANLI YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla lanetledi.

Kalın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tel Abyad’da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.