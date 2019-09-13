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13.09.2019 - 07:50 | | AA

Son dakika... TEM'de trafiği kilitleyen kaza!

TEM Otoyolu'nda tankerin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Son dakika... TEM'de trafiği kilitleyen kaza!

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Altınşehir Viyadüğü'nde Edirne istikametinde bir tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından Edirne istikametine tüm şeritler trafik akışına kapatılırken, trafikte yoğunluk oluştu. Şu anda trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tankerin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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