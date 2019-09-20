MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika: TEM'de trafiği kilitleyen kaza!
20.09.2019 - 08:50 |

Son dakika: TEM'de trafiği kilitleyen kaza!

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu hizasında TEM yönünde ağır hasarlı trafik kazası meydana geldi. Ekipler olay yerine sevkedildi.

Son dakika: TEM'de trafiği kilitleyen kaza!

Kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Payitaht "Abdülhamid" fragman! Abülhamid'e yeni düşman...

Payitaht "Abdülhamid" fragman! Abülhamid'e yeni düşman...

İstanbul'da çıkan orman yangınıyla ilgili flaş gözaltı!

İstanbul'da çıkan orman yangınıyla ilgili flaş gözaltı!

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

Sıradaki Haber