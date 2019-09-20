20.09.2019 - 08:50 |
Son dakika: TEM'de trafiği kilitleyen kaza!
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu hizasında TEM yönünde ağır hasarlı trafik kazası meydana geldi. Ekipler olay yerine sevkedildi.
Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.