Son dakika... TEM'de zincirleme kaza!

Kaza, Hasdal Kemerburgaz yolu Hasdal istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre damacana su yüklü 34 VE 4937 plakalı TIR Eski Kemerburgaz yolundan Hasdal istikametine bağlandığı sırada dorsede bulunan damacanalar yola saçıldı. Yola saçılan damacanalar nedeniyle 6 otomobil kaza yaptı. Kaza nedeniyle Hasdal istikametinde yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini alan ekipler trafiği tek şeritten sağladı. Çevreye saçılan damacanaları kaldırmak için kaza yerine başka bir TIR geldi. Damacanalar TIR'a yüklenerek kaldırılırken trafik normale döndü.

'SULARIN HEPSİ YOLA SAVRULDU'

Aracı hasar gören Tuğhan Taner, "Normal seyir halinde gelirken yol birleşiminde TIR'ın içerisindeki sular hem hızla girdiği için hem de yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için suların hepsi yola savruldu. Benim üzerime de savruldu. Ben kontrolü kaybederek altımdaki damacanalarla beraber neredeyse 1 kilometre ötede durabildim. Sanırım 6-7 araçta hasar oluştu. Ölmedik yaralanmadık ama ölebilirdik" dedi.