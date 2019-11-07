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07.11.2019 - 20:33 | | AA

Son dakika | Terör örgütü PKK’ya üst düzey darbe! O iki terörist öldürüldü

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş  teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu  belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri'deki askeri servis aracına bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.

Son dakika | Terör örgütü PKK’ya üst düzey darbe! O iki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kırmızı Liste’de  4’er milyon TL ödülle yer alan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu, Diyarbakır’da etkisiz hale  getirildi.' denildi.

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İşte Bakanlık'tan yapılan o açıklama:

Kırmızı Liste’de  4’er milyon TL ödülle yer alan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu, Diyarbakır’da etkisiz hale  getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristler; birçok terör eyleminin planlayıcısı ve talimatını veren teröristlerdi.
Diyarbakır kırsalında, 19 Temmuz 2019 tarihinde,  İl Jandarma Komutanlığınca  gerçekleştirlen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin terörden arananlar listesinde 4’er milyon TL ödülle Kırmızı Liste’de olduğu tespit edilmiştir.
Diyarbakır’daki tüm eylemlerin sorumlusuydu 
Etksiz hale getirilen teröristlerden biri, terör örgütünün sözde  orta saha sorumlusu, Numan Batman kod adlı  Hejar Çelik olduğu belirlenmiştir.
Söz konusu terörist, Diyarbakır bölgesindeki tüm eylemlerden sorumlu olup, ayrıca; Diyarbakır il ve ilçelerinde 2014 tarihinde devlet okullarının kundaklanması,  11 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına, tünel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda 3 emniyet mensubu şehit olma  olayının talimatlarını bizzat vermiştir.
Ankara Merasim Sokak, Beşiktaş Vodafone Arena Stadı, Kayseri'de askeri servis aracına  bombalı saldırı düzenlenmesini planlayan, organize eden, talimatını verendi
Söz konusu terörist, 10 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezine     (3 polis, 7 vatandaş yaralı),17 Şubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokakta Genelkurmay servis araçlarına (29 şehit, 79 yaralı),12 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracına (7 yaralı), 07 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Vezneciler'de Çevik Kuvvet servis araçlarına (5 polis, 7 vatandaş şehit, 36 yaralı), 25 Ekim 2016 tarihinde Antalya ATSO binasına (21 yaralı), 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine (36 polis, 8 vatandaş şehit, 155 yaralı), 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de askeri servis aracına (15 asker şehit, 20 asker yaralı) yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin bizzat talimatını verdiği /  planladığı / organize ettiği tespit edilmiştir.

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