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28.08.2019 - 12:47| AA

Son dakika... Terör örgütü TKP/ML'ye ağır darbe! Yakalandılar

İçişleri Bakanlığınca, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 teröristin yakalandığı bildirildi.

Son dakika... Terör örgütü TKP/ML'ye ağır darbe! Yakalandılar

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Emniyet birimlerinin dikkati üzerine TKP/ML üyesi 3 terörist ile bunlara yardım eden 1 şahıs yakalandı

Emniyet birimlerince,  Tunceli ilinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS)  kameraları ile elde edilen görüntülerde yapılan incelemede şüpheli bir araçta bulunan 1 şahsın,  TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceği değerlendirmesi üzerine, söz konusu araç Jandarma Komutanlığı İHA desteği ile takibe alındı. Yapılan takip sonucu araç 24.08.2019 tarihinde Malatya’da durdurularak içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve bunlara kurye/milislik yapan 1 şüpheli sağ olarak yakalandı.

Yakalanan 3 teröristten birinin, TİKKO içerisinde birim sorumlusu olduğu, kanas marka suikast silahı kullandığı, mayın ve EYP konularında eğitilmiş olduğu,  2015 Kasım ayında Hozat/Yenibaş Jandarma Karakol Komutanlığına roket, bixi ve kalaşnikof silahlar ile yapılan eylemde yer aldığı tespit edildi.

Diğer teröristin, mayın ve EYP konularında eğitilmiş olduğu, Haziran 2017 tarihinde Tunceli Gözlüçayır Jandarma Karakol Komutanlığı üs bölgesinde uzaktan kumandalı EYP düzeneğinin patlatılması sonucu 1 askeri personelin şehit edilmesi eyleminde kullanılan EYP'yi hazırlayan örgüt mensubu olduğu, Nisan 2018 tarihinde Tunceli Aliboğazı mevkiinde araziye döşenen 1 adet EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 askeri personelin yaralandığı eylemde patlatılan EYP'nin bahse konu örgüt mensubu tarafından araziye döşendiği belirlendi.

Yakalanan bir diğer teröristin ise, TİKKO içerisinde Tunceli kırsalında silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilirken, yakalanan terör örgütü mensuplarına yönelik işlemler devam ediyor.

Tabutta 300 kilogram esrar ele geçirildiKolombiya polisi bir kontrol noktasında olağan kontrolleri sırasında durdurdukları bir cenaze aracındaki tabutun içinde 300 kilogram esrar ele geçirdi.
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