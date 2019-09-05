05.09.2019 - 12:34
Terör örgütüne darbe! Etkisiz hale getirildiler
Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Julia’nın öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu: Sürücü kusuruludurBakırköy sahil yolunda bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, arkadaşının da yaralandığı kazaya ilişkin davaya devam edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tutuklu sanığın 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu ve kamyonetle yarış eder şekilde makas atarak ilerlemesi sonucu kazanın gerçekleştiği belirtildi.