30.09.2019 - 13:02 |
Son dakika... Terör örgütüne Pençe darbesi! 7 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harakatı'yla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar birazdan...
16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptıİstanbul'da yaşayan Elif D. isimli bir kadın, kendisini başka kadınlarla aldattığını iddia ederek 16 yıllık eşine boşanma davası açtı. Mahkeme boşanma davası için duruşma günü verirken ‘bu kadarına da pes’ dedirten bir olay yaşandı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle düğün yapan davalı koca, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.