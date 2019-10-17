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17.10.2019 - 11:51 | | İHA

Son dakika... Terör örgütünün kış yapılanmasına darbe! 118 terörist...

İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Terör örgütünün kış yapılanmasına darbe! 118 terörist...

Bölücü terör örğütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik çok sayıda mağara, barınak ve sığınak tespit edilerek imha edildi.

    O balıkçı konuştu: Bu balık, denizin piranasıAntalya'nın Finike ilçesi açıklarında tekneyle avlanmaya çıktığında, ağına yüzlerce balon balığı takılan, 30 yıllık balıkçı Mehmet Sever, Son 2 yıldır biraz daha çoğaldı ve popülasyonu arttı. Çoğalması diğer balık türlerinin azalmasına neden oldu. Bu balık denizin piranası gibi bir şey dedi.
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