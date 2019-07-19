19.07.2019 - 10:47
Son dakika... Teröristlere ağır darbe!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi.