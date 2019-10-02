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02.10.2019 - 15:45 |

Son dakika! Teröristlere ağır darbe...

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine, Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Teröristlere ağır darbe...

Milli Savuna Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Beykoz'da orman yangınıBeykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.
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