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04.01.2020 - 12:37 |

Son dakika! Teröristlere bir darbe daha...

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre; Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Teröristlere bir darbe daha...

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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