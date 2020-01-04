04.01.2020 - 12:37 |
Son dakika! Teröristlere bir darbe daha...
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre; Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.