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27.08.2019 - 09:49| AA

Son dakika... Teröristlere bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık  ilçesi kırsalında jandarma özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda iki  teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Teröristlere bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları  kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma  özel harekat timlerince (JÖH) operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Ovacık ilçesi  kırsalında JÖH timlerince silahları ile etkisiz hale getirilen 2 teröristin eylem  yapma hazırlığında iken etkisizleştirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde  terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar  azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

 

 

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