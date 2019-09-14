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14.09.2019 - 12:03 | | DHA

Son dakika! Teröristlere darbe üstüne darbe...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış havan mermisi ve el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Son dakika! Teröristlere darbe üstüne darbe...

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 milimetrelik havan mermisi ve 3 kilogramlık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi" denildi.

Son dakika Teröristlere darbe üstüne darbe...

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