Son dakika! Teröristlere darbe üstüne darbe...

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 milimetrelik havan mermisi ve 3 kilogramlık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi" denildi.