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25.09.2019 - 09:16 |

Son dakika! Teröristlere darbe üstüne darbe...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şırnak İdil kırsalında 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

Son dakika! Teröristlere darbe üstüne darbe...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında;
Şırnak İdil kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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