25.09.2019 - 09:16 |
Son dakika! Teröristlere darbe üstüne darbe...
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şırnak İdil kırsalında 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
İç güvenlik operasyonları kapsamında;
Şırnak İdil kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.