21.09.2019 - 09:56 | | AA
Son dakika... TSK ve MİT'ten Gara'da terör örgütüne darbe!
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurduSamsun’da, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada köpeğin kovalaması sonucu kaçan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı. Samsun’da kent merkezi genelinde çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları Samsun Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı. Kazaların birçoğuna sürücülerin dikkatsizliği neden olurken, bazılarına ise yayaların dikkatsizliği neden oldu.